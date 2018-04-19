Российская торговая сеть намерена расширять свою деятельность в Азербайджане

19 апреля 2018 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская торговая сеть «Светофор» намерена увеличить число магазинов в Азербайджане.

Об этом в четверг сказал Trend руководитель торговой сети в Азербайджане Сергей Коклягин.

«Завтра в Баку откроется четвертый по счету в Азербайджане магазин низких цен «Светофор». Наши магазины уже действуют в бакинских поселках Бинагади, Мардакян, Мамедли. Первый наш магазин открылся в конце марта текущего года», - отметил Коклягин.

По его словам, первоначальный объем инвестиций в Азербайджан составит около 10 миллионов манатов. В перспективе планируется открытие новых магазинов в Баку и регионах Азербайджана.

«Магазины планируем открыть в частности в Гяндже и Мингячевире. Первоначально будем ориентироваться на крупные города», - сообщил Коклягин.

Сегодня магазины низких цен «Светофор» уже функционируют в Казахстане и Беларуси. В России число магазинов торговой сети превышает 600.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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