Президент Турции предложил увеличить товарооборот с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Во время встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил увеличить товарооборот между двумя государствами до 10 миллиардов долларов США, сообщает МИД Казахстана.

Эрдоган также отметил, что Казахстан является крупнейшим торговым партнером Турции в регионе Центральной Азии.

Президент Турции выразил уверенность в том, что планируемое в Анкаре заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством лидеров двух государств придаст ощутимый импульс всестороннему сотрудничеству между двумя странами. Глава государства отметил значение Астанинского процесса по Сирии проходящего при поддержке президента Нурсултана Назарбаева. Эта инициатива, по мнению Эрдогана, ощутимо повысила авторитет Казахстана на мировой арене.

По словам Эрдогана, страны-гаранты будут добиваться стабилизации ситуации в Сирии, о чем лидеры Турции, России и Ирана договорились во время встречи в Анкаре 4 апреля текущего года. Турецкий лидер также поблагодарил Назарбаева за вклад Казахстана в оказание гуманитарной помощи народу рохинджа.

В Анкаре Абдрахманов также провел встречу с председателем парламента Турции Исмаилом Кахраманом, в ходе которой были рассмотрены вопросы межпарламентских связей и взаимодействия двух стран в международных парламентских организациях.

Напомним, что ранее Абдрахманов также встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе переговоров с главой МИД Турции стороны договорились в скором времени завершить согласование повестки дня и проектов документов, выносимых на подписание в рамках визита президента Казахстана в Анкару.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.