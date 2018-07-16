ВВП Азербайджана вырос на 1,3%

БАКУ /Trend/ - Объем ВВП Азербайджана в январе-июне 2018 года составил почти 37,01 миллиарда манатов, что на 1,3 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, следует из отчета Государственного комитета по статистике.

Объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 3 777,6 манатов.

По итогам отчетного периода объем ВВП, произведенный в ненефтяном секторе Азербайджана, вырос на два процента в сравнении с первым полугодием 2017 года, а в нефтегазовом секторе наблюдался рост в 0,1 процента.

За отчетный период, за исключением строительного сектора, во всех сферах экономики наблюдался рост. Так, сфера сельского, лесного и рыбного хозяйства выросла на 7,6 процента, размещения туристов и общепит - на 7,4 процента, транспорта и складского хозяйства - 7,1 процента, информационных и коммуникационных услуг - на 4,9 процента, торговли и ремонта транспортных средств - 2,4 процента, промышленности - на 1,2 процента, другие сферы - на 0,6 процента. Сектор строительства сократился на 10,5 процента.

Официальный курс на 16 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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