Государство поддерживает рост банковского сектора Узбекистана - Fitch

БАКУ /Trend/ - В среднесрочной перспективе рост банковского сектора Узбекистана будет поддерживаться инвестициями государства в экономику. Финансовые показатели сектора будут в значительной степени зависеть от государственных банков ввиду их значительной доли рынка и роли в проводимой политике, отмечает в своем новом отчете Fitch Ratings.

Рост кредитования в секторе (без учета динамики обменного курса) был существенным, на уровне 31 процента в 2017 году. Это обусловлено тем, что государственные инвестиции в экономику транслируются через государственные банки, на которые приходилось 82 процента от всех активов сектора. Банки в государственной собственности выполняют роли в рамках проводимой политики по обслуживанию различных секторов экономики (в том числе нефтегазового, химического, автомобильного или сельскохозяйственного), получая от государства фондирование в долларах США под низкую процентную ставку и предоставляя эти средства в форме кредитов крупнейшим местным производителям по льготным процентным ставкам на аналогичный срок. Имеющие меньший размер частные банки занимаются главным образом кредитованием местных предприятий малого и среднего бизнеса и физических лиц.

Качество активов в секторе является хорошим: обесцененные кредиты (кредиты с просрочкой свыше 90 дней) составляли лишь 1,2 процента от валовых кредитов в секторе на конец 2017 года и полностью покрывались резервами на потери по кредитам.

По данным агентства, долларизация кредитов является высокой (на конец 2017 года: 62 процента), вместе с тем, крупнейшие инвестиционные кредиты, как правило, имеют гарантии от государства. Компании меньшего размера, привлекающие займы в иностранной валюте, могут не иметь валютных доходов и поэтому подвержены валютным рискам после резкого обесценения национальной валюты (узбекского сума) в 2017 году. В качестве позитивного момента следует отметить, что доля таких заемщиков ограниченна, поэтому потенциальные потери от обесценения кредитов должны абсорбироваться за счет прибыли банков до отчислений под обесценение без ущерба для капитала.

Прибыльность является приемлемой при доходности на средний капитал на уровне 13 процентов в 2017 году. Согласно отчетности сектор имел существенный доход от валютной переоценки после снижения курса сума (поскольку большинство банков имели длинные открытые валютные позиции), что увеличило долю непроцентного дохода до 60 процентов от валового дохода. В то же время чистая процентная маржа (4 процента в 2017 году) испытывала давление со стороны низкомаржинального кредитования у крупнейших банков в государственной собственности, поскольку премия относительно стоимости соответствующего фондирования составляла 2-3 процента.

Капитализация в секторе является приемлемой при регулятивном показателе достаточности капитала первого уровня в 16,6 процента на конец 2017 года, что комфортно выше минимального требования в 9,5 процента. Капитализация государственных банков была поддержана двумя программами рекапитализации во второй половине 2017 года, которые вместе составили 43 процента от капитала в секторе на конец 2016 года.

Банки в государственной собственности также получили дополнительный капитал помимо этих программ для поддержки роста и покрытия проблем с качеством активов, и новые взносы капитала, по нашему мнению, также являются вероятными в 2018 и 2019 годы, исходя из индивидуальных потребностей банков. Частные банки в основном полагаются на генерирование капитала за счет прибыли. Все банки, рейтингуемые Fitch, соблюдали минимальные требования к капиталу на конец 2017 года.

Существенная доля фондирования в секторе предоставлена государственным Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан. Это обусловило высокое отношение кредитов к депозитам на уровне в 188 процентов на конец 2017 года.

«По нашим оценкам, доля фондирования от Фонда реконструкции и развития составляла 30-40 процентов от обязательств сектора на конец 2017 года, в то время как на клиентские депозиты приходилось еще 40 процентов. Ликвидные активы (денежные средства и межбанковские размещения) составляли 27 процентов от суммарных активов сектора и покрывали 76 процентов всего клиентского фондирования, что, по нашему мнению, представляет собой сильный запас прочности», - отмечают аналитики Fitch.

«Мы рейтингуем в Узбекистане семь банков, четыре из которых являются государственными (Узпромстройбанк, Банк Асака, Агробанк и Микрокредитбанк), а еще три банка являются частными (Ипак Йули, Трастбанк и Универсалбанк). Рейтинги банков в государственной собственности зависят от оценки агентством поддержки, которую эти банки могут получить от властей Узбекистана в случае необходимости. Рейтинги частных банков чувствительны к изменениям операционной среды и их финансовых показателей», - подчеркивает агентство

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.