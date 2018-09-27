Шахин Мустафаев: Азербайджан заинтересован в наращивании товарооборота и капиталовложений с РФ (версия 2)

Добавлены подробности (пеовая версия опубликована в 09:48)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в дальнейшем наращивании товарооборота и капиталовложений с Россией.

б этом сказал в четверг министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума.

Министр отметил, что сотрудничество Азербайджана и РФ основываются на взаимоуважении и добрососедстве на уровне стратегического партнерства.