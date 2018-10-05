Аравийская компания будет инвестировать в рыбную отрасль Узбекистана

5 октября 2018 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Акционерно-коммерческий инвестиционный банк «Ипотека-банк» и компания Al Qalsem Sea Global Co. Ltd. (Саудовская Аравия) подписали соглашение о сотрудничестве, передаёт "Подробно.uz".

По данным пресс-службы банка, представители АКИБ «Ипотека-банк» провели встречу с руководителем компании Al Qalsem Sea Global Co. Ltd Салихом бин Салимом Бахвини.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере привлечения прямых инвестиций в рыбную отрасль, вопросы содействия в развитии и освоении новейших технологий по переработке рыбной продукции (чистка, охлаждение, замораживание, сушка, филетирование и консервирование), строительства инкубационных цехов и рыбопитомников.

Также, в ходе переговоров стороны особо отметили сформировавшийся в стране благоприятный инвестиционный климат и открывшиеся большие возможности для зарубежных инвесторов.

Встреча послужила площадкой для реализации мер по привлечению прямых инвестиций в сферу, эффективному использованию существующих водоемов, созданию рыбопитомников, выращиванию рыбы на основе интенсивных технологий, а также, укреплению кормовой базы.

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