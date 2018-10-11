Об отмене строительства судоходного канала в Стамбуле речи быть не может – министерство

БАКУ /Trend/ - Об отмене строительства судоходного канала в Стамбуле речи быть не может. Об этом сказали Trend в четверг в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Было подчеркнуто, что данный проект является одним из важных и стратегических проектов в Турции, входящих в план правительства «Цель 2023».

Отметим, что, как сообщалось ранее, в связи с экономическими проблемами в Турции может быть приостановлена реализация проекта строительства судоходного канала в Стамбуле.

В ведомстве также сказали, что все проекты, которые начались в рамках плана «Цель 2023», будут реализованы.

Напомним, что впервые о намерении реализовать проект строительства судоходного канала «Стамбул» в 2011 году заявил нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что протяженность судоходного канала в Стамбуле составит 43 километра, и в рамках строительства также будет создан специальный орган по контролю над работой канала после сдачи его в эксплуатацию.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки от судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира, отметили в министерстве.

Глубина канала «Стамбул», согласно планам, составит 25 метров, в сутки канал сможет пропускать 150-160 судов.

В настоящее время через Босфор за день в среднем проходит до 150 судов, из которых около 30 - нефтяные танкеры. Ежегодно через черноморские проливы перевозится порядка 150 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, при этом пропускная способность Босфора оценивается в 200 миллионов тонн.

Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически сделает европейскую часть Стамбула островом и окончательно отделит его от Европы. Канал пройдет из Чёрного в Мраморное море через озеро Кючюкчекмедже.

На берегах искусственного канала планируется построить новые жилые комплексы, которые будут связаны с другими районами 15-миллионного мегаполиса благодаря современной транспортной инфраструктуре, в том числе метро и скоростным поездам, а также с третьим аэропортом Стамбула.

В рамках реализации этого проекта также ожидается строительство нового порта.

На судоходном канале в Стамбуле, строящемся в рамках плана правительства «Цель 2023», можно будет использовать танкеры, длина которых не превышает 275 метров, ширина - 48 метров, а грузоподъемность - 14500 DWT.

Строительство судоходного канала продолжится в течение пяти лет, а минимальный срок эксплуатации составит 100 лет.

Официальный курс на 11 октября - 6.0995 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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