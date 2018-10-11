Китайский инвестор начнёт производство экстракта сока солодки в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Китайский инвестор намерен начать производство экстракта сока солодки выращенной в Каракалпакстане, передаёт "Подробно.uz".

Республика Каракалпакстан является регионом, где выращивают больше всего солодкового растения. Около 70 процентов продукции, произведенной из этого растения, экспортируется за рубеж, особенно в Китай, и спрос на нее на мировом рынке растет с каждым днем.

В частности, крупнейшие производители продуктов питания, фармацевтических препаратов и косметики являются основными покупателями солодки.

Китайские инвесторы также заинтересованы в ведении бизнеса в Республике Каракалпакстан. Со Шин, глава частного предприятия "Фубо Нукус", говорит, что Узбекистан становится привлекательным местом для инвестиций, сообщает «Народное слово».

«Моя цель - начать производство около 300-400 тонн экстракта сока в год. В будущем мы планируем экспортировать готовую продукцию в Китай. В Китае трудно вырастить солодку. В Каракалпакстан же - наоборот. Для этого в Узбекистане созданы все условия», - отмечает Со Шин.

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