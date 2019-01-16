Иран предлагает ЕС отменить таможенные пошлины на импорт продукции

БАКУ /Trend/ - Иран предлагает Европейскому союзу (ЕС) ввести нулевую ставку таможенных пошлин на импорт различной продукции.

Об этом, как сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство IRIB, сказал глава Организации развития торговли Ирана Мухамед Рза Модуди на встрече с послом Швейцарии в Иране Маркусом Лейтнером.

Модуди предлагает европейским странам пересмотреть таможенные тарифы с Ираном. По его словам, несмотря на то, что европейские компании считаются основными игроками на Евразийском континенте, они сторонятся от сотрудничества с Ираном.

На данном этапе, добавил он, развитие торговых отношений между Ираном и ЕС очень важно.

При этом, Модуди считает, что страны ЕС не должны ограничиваться торговлей только продовольствнной или лекарственной продукцией. По его мнению, ЕС следует расширить список приобретаемой у Ирана продукции и другими товарами, на которые не распространяются санкции.

Отметим, что по данным статистики, товарооборот между Ираном и странами ЕС в январе-октябре 2018 года составил 16,58 миллиарда долларов, что на 6,66 процента больше показателя аналогичного периода предшествовавшего года. На экспорт иранской продукции в страны ЕС пришлось 8,88 миллиарда долларов (рост на 17,13 процента).

(Автор: Эльнур Багышов)

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