Узбекистан и Россия обсудили Программу экономического сотрудничества на 2019-2024 годы

БАКУ/Trend/ - В министерстве финансов Узбекистана состоялась встреча с делегацией министерства экономического развития России во главе с министром Максимом Орешкиным, сообщает пресс-служба министерства финансов.

В ходе встречи обсуждалась Программа экономического сотрудничества между правительством Узбекистана и правительством России на 2019-2024 годы, реализация которой уже даёт свои плоды. Активными темпами идет работа по 54 проектам, в частности в таких секторах, как аграрный, топливно-энергетический и машиностроительный.

Также в рамках проектов развития сельского хозяйства и увеличения его экспортного потенциала планируется совместная оптимизация цепочек поставок агропродукции путем создания сети оптово-распределительных центров.

Подчеркивалась важность дальнейшего развития двусторонних отношений между государствами.

В связи с осуществлением системных налоговых реформ, нацеленных на создание более благоприятных условий как для бизнеса, так и для населения Узбекистан, была отмечена полезность сотрудничества между Узбекистаном и Россией в части технического и консультативного содействия.

Еще одной возможностью для развития контактов является оказание экспертного содействия со стороны специалистов Росреестра для оценки подходов при организации работы с ведением и обновлением кадастра земельных участков и объектов недвижимости, обсуждения методологии и результатов моделирования стоимости объектов, необходимости их доработки и оптимизации.

Кроме того, интересен опыт России в проведении приватизации земельных участков и объектов недвижимости, а также меры по защите прав собственников, в том числе при выкупе участков для государственных и общественных нужд.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Талех Агавердиев)

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