Свыше 70% граждан получили компенсации по проблемным кредитам в Азербайджане

8 мая 2019 00:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 71,8 процента граждан получили компенсации в рамках указа
Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

Об этом, как передает Trend, сказал в эфире телеканала АзТВ начальник управления методологии и регулирования надзора Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Орхан Исмаилов.

Он отметил, что компенсации в целом должны получить 602 347 человек, из которых за последние 15 дней компенсации получили 432 677 человек.

Исмаилов напомнил, что уже началось исполнение второй части указа, связанной с реструктуризацией кредитов.

Для реструктуризации кредитов, продолжил он, совместно с Ассоциацией банков страны была составлена единая форма кредитного договора.

По мнению Исмаилова, единая форма договора позволит ускорить процесс реструктуризации кредитов. Реструктуризация кредитов также поможет улучшить кредитную историю заемщиков, добавил он.

Отметим, что с 22 апреля 2019 года в Азербайджане начались выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц. Выплаты осуществляются через филиалы банков и оператора почтовой связи "Азерпочт". Компенсации получат 602 347 человек.

Все выплаты планируется завершить в мае этого года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.

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