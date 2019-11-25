Президент Кыргызстана: Россия инвестировала в железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан

25 ноября 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Россия выделила 3,1 миллиона долларов на разработку технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", сообщает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.

Об этом сообщил глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Проект был озвучен еще в начале 2000-х, однако, с тех пор дело так и не дошло до реализации. По первоначальной задумке предполагалось, что дорога пройдет через город Кашгар китайской провинции Синьцзян до Андижана в Узбекистане, через Нарынскую и Ошскую области Кыргызстана. Такой маршрут должен был связать эти три государства с Туркменистаном, с портами Каспийского моря, с Европой и даже Ираном.

Общая ее протяженность должна была составить 268 километров.

Однако имелись две загвоздки — финансирование и ширина колеи, в Китае используется международный стандарт, а в Кыргызстане и Узбекистане — советский.

Стороны также не пришли к единому мнению по поводу маршрута. Тогда был разработан еще один вариант пути. Предлагалось, чтобы поезда шли в южный город Кыргызстана Жалалабад, а не в Ош, однако власти Кыргызстана сочли, что такой маршрут будет невыгоден для их страны.

Кыргызская сторона предложила альтернативный путь, который бы был немного длиннее, но который проходил бы со стороны Ат-Башинского района и далее через Казарман на юг. Однако Узбекистан и Китай выступали за то, чтобы маршрут был максимально коротким.

Теперь же Россия выделила деньги на разработку ТЭО проекта строительства железнодорожного пути с учетом интересов всех сторон, что повышает шансы на то, что проект будет в ближайшем будущем все-таки реализуется.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @vakilovfaxri

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