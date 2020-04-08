Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО)

Бизнес 8 апреля 2020 16:29 (UTC+04:00)
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Банк Республика поддержал инициативу Президента Ильхама Алиева относительно распределения социальной ответственности между банками в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Так, с этой целью Банк присоединился к Меморандуму между Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости.

Согласно меморандуму, Банк безвозмездно передал материалы, оборудование и другое имущество безработным, нуждающимся в социальной защите, в том числе инвалидам, малообеспеченным семьям, вынужденным переселенцам в Баку и регионах для поддержки самозанятости в различных секторах экономики.

«Как и в ряде других вопросов озвученных ранее, Банк Республика вновь поддержал призыв Президента Ильхама Алиева о присоединении действующих банков в Азербайджане к программе самозанятости. Банк Республика, активно поддерживающий развитие микро, малого и среднего предпринимательства в нашей стране, всегда придавал большое значение программам корпоративной социальной ответственности. Мы верим, что благодаря предоставленной поддержке участники программы смогут стать более крупными предпринимателями. Это также поможет создать в будущем новые рабочие места и повысить социальное обеспечение населения в целом», - подчеркнул Председатель Правления «Банка Республика» Тариель Исмайлов. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Image
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Image
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Image
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Image
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Image
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Image
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Image
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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