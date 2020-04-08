Банк Республика поддержал программу самозанятости уязвимых групп населения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Банк Республика поддержал инициативу Президента Ильхама Алиева относительно распределения социальной ответственности между банками в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Так, с этой целью Банк присоединился к Меморандуму между Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости.

Согласно меморандуму, Банк безвозмездно передал материалы, оборудование и другое имущество безработным, нуждающимся в социальной защите, в том числе инвалидам, малообеспеченным семьям, вынужденным переселенцам в Баку и регионах для поддержки самозанятости в различных секторах экономики.

«Как и в ряде других вопросов озвученных ранее, Банк Республика вновь поддержал призыв Президента Ильхама Алиева о присоединении действующих банков в Азербайджане к программе самозанятости. Банк Республика, активно поддерживающий развитие микро, малого и среднего предпринимательства в нашей стране, всегда придавал большое значение программам корпоративной социальной ответственности. Мы верим, что благодаря предоставленной поддержке участники программы смогут стать более крупными предпринимателями. Это также поможет создать в будущем новые рабочие места и повысить социальное обеспечение населения в целом», - подчеркнул Председатель Правления «Банка Республика» Тариель Исмайлов. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.