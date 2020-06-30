Женевский автосалон-2021 отменили из-за коронавируса

Организаторы международного Женевского автосалона решили не проводить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили организаторы.

Они уточнили, что большинство участников выставки, возможно не будут участвовать в шоу 2021 года и что они хотели бы принять участие в 2022 году.

Предполагалось, что шоу состоится в марте 2021 года. Запланированный на весну этого года автосалон-2020 также не состоялся в связи с ситуацией с коронавирусом.

Женевский автосалон – одна из ведущих выставок в мире, на ней ежегодно презентуют новинки главных мировых автомобильных брендов.

Ранее сообщалось, что с 6 июня Швейцария перешла к последнему этапу снятия ограничений.

Швейцария вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось быстро взять ситуацию под контроль.

В общей сложности на территории страны COVID-19 заразились более 31,6 тысячи человек, около двух тысяч скончались.