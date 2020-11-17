Цифровизация помогла сократить процедуру оформления земельных участков в столице Казахстана

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на заседании Правительства РК рассказал о результатах работы по цифровизации сферы общественного транспорта, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«100% подвижного состава оснащены системой электронной оплаты, доля электронной оплаты составляет 98%. Безналичный расчет позволил вывести из теневого оборота более 40% денежных средств. Также прорабатывается пилотный проект «Face Pay», который поможет собирать биометрические данные пассажиров. Система показала свою эффективность во время пандемии. В целом, для удобства граждан проработано шесть видов оплаты», - сказал Алтай Кульгинов.

По его словам, на базе геоинформационного портала ведутся работы по автоматизации еще 17 услуг в сфере архитектуры и земельных отношений.

«Ранее процесс приобретения земельного участка, изменение целевого назначения и прочих услуг из-за необходимости согласовывать со всеми коммунальными службами и заинтересованными организациями занимал от двух недель до 3 месяцев. А сейчас процедура сократилась до нескольких дней», - констатировал аким.

«Также при проведении строительно-монтажных работ, застройщики сталкивались с ситуацией, когда инженерные сети находились на бумаге в одном месте, по факту – в другом. Сейчас все это автоматизировано, что конечно даст хороший эффект, сократит коррупционные риски и бюрократию, решит проблемы эффективного мониторинга. Эту работу мы будем проводить и дальше, совместно с Министерством цифровизации и аэрокосмической деятельности», - заключил А. Кульгинов.

Напомним, ранее аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на заседании Правительства РК рассказал о работе по цифровизации, заверив, что до конца года 100% госуслуг будут оцифрованы.