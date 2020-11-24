«АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области реконструет котельное оборудование

На предприятии «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области предусмотрена реконструкция котельного оборудования. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Дорожной картой Карагандинской области предусмотрено пятьдесят семь мероприятий. В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду на предприятии «АрселорМиттал Темиртау» предусмотрена реконструкция котельного оборудования и газоочистного оборудования, вывод цеха обжига извести за пределы города Темиртау и строительство нового сернокислотного цеха предприятия «Казахмыс» в городе Жезказган», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, как отметил министр, в целях снижения выбросов предприятия «Казахмыс Энерджи» в городе Балхаш проводятся такие мероприятия, как проведение модернизации, подключение к газу жилья, социально значимых объектов, озеленение городов Темиртау, Жезказган, Балхаш.

Кроме того, предусмотрено строительство узла очистки производственных сточных вод в городе Темиртау и новых канализационных очистных комплексов в Балхаше и Жезказгане, утилизация отходов «АрселорМиттал Темиртау», строительство биоэлектростанции в городе Жезказган и рекультивация земель «Дарьял-У».