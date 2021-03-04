На туркменском заводе построят установки по производству технического йода
Лента новостей
Вакцинация от коронавируса очень важна для нас как активных членов общества - преподаватель бакинской школы
Музейный Центр “Ичеришехер” совместно с Ассоциацией по Производству и Экспорту Гранат провели социальный проект (ФОТО)
Идут переговоры об открытии Худаферинского таможенного поста между Азербайджаном и Ираном - Сафар Мехтиев
В течение дня могут быть вакцинированы от коронавируса до 1000 учителей - минобразования Азербайджана
ЕС заинтересован в повышении фининклюзивности в регионах Азербайджана - глава делегации в Азербайджане
Прошло первое заседание Комиссии по разработке Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 гг.
Основная доля кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов в Азербайджане приходится на инвалюту
Азербайджан добился заметных успехов в применении БПЛА в период второй Карабахской войны - австралийское издание
Минэнерго Турции запретило компании Saypom участие в тендерах Главного управления горнодобывающих предприятий
Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся, что Пакистан присоединится к действующим и создаваемым транспортным маршрутам
Президент Ильхам Алиев: Пакистан является одним из немногих государств мира, не установивших дипломатических отношений с Арменией