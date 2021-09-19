БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2021 года импорт макаронных изделий в Грузию снизился на 41 процент в годовом исчислении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Согласно данным, в этом году Грузия закупила 10 тысяч тонн макаронных изделий на 7,4 миллиона долларов, тогда как за первые 7 месяцев прошлого года – 17 тысяч тонн на 10,3 миллиона долларов.

Как сообщает Геостат, в топ-3 стран-экспортеров макаронных изделий в Грузию входят:

Россия – 3,9 миллиона долларов / 6,2 тысячи тонн;

Италия – 1 миллион долларов / 1 тысяча тонн;

Турция – 768 тысяч долларов / 1,2 тысячи тонн.

В январе – июле 2021 года внешнеторговый оборот Грузии достиг 7,48 миллиарда долларов, что на 21,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.