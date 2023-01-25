Обнародован объем субсидированных кредитов в Азербайджане в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В 2022 году объем субсидированных кредитов в Азербайджане составил 26,1 миллиона манатов.

Об этом сказал в среду председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает Trend.

По его словам, эти средства были выделены в основном субъектам предпринимательства, пострадавшим от пандемии.

«В целях субсидирования за все время нами было получено 6,338 тысячи обращений, по 5,052 тысячи из них было выделено 877,4 миллиона манатов», - добавил он.

Отметим, что по итогам 2022 года Фондом развития предпринимательства было выдано 104,2 миллиона манатов льготных кредитов. Они охватили 2,71 тысячи малых и средних проектов.