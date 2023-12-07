Названо число британских компаний, работающих в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 662 британские компании работают в Азербайджане в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли и услуг.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"В этой области имеются широкие возможности для совершенствования, и в этой связи я хотел бы особо отметить возможности, предоставляемые Алятской свободной экономической зоной», - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.