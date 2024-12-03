БАКУ / Trend/ - Совместные проекты Турции и Азербайджана в сфере цифровизации банковского сектора увеличат региональную конкурентоспособность и укрепят позиции на международной арене.



Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя Агентства по банковскому регулированию и надзору Мустафа Айдын в ходе VIII Международного банковского форума.

"Регуляции в Турции обеспечивают безопасность и прозрачность операций финансовых учреждений, повышая доверие инвесторов и привлекая их внимание. Подобный подход в Азербайджане укрепит доверие местных и международных инвесторов, способствуя развитию страны. Цифровизация предоставляет уникальные возможности для углубления сотрудничества между нашими странами.

Модернизация цифрового банкинга и платежных систем способствует не только экономическому росту, но и обеспечивает более легкий доступ граждан к финансовым услугам, укрепляя их экономическую независимость. Совместные проекты Турции и Азербайджана в этой сфере увеличат региональную конкурентоспособность и укрепят позиции на международной арене.

Синергия между быстрорастущей экосистемой финтех в Азербайджане и многолетним опытом Турции создаст условия для регионального лидерства.

Такое сотрудничество принесет пользу не только банковскому сектору, но и потребителям, местному бизнесу и предпринимателям", - сказал М.Айдын.