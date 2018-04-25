Минэнерго Казахстана нашло инвестора для строительства нового нефтеперерабатывающего завода

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Казахстана нашло частного инвестора, готового принять участие в строительстве четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Казахстана. Об этом в среду журналистам сказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передают казахстанские СМИ.

«Безусловно, значимым мероприятием в нефтегазовой отрасли Казахстана является строительство нового НПЗ. По поручению главы государства была создана группа, которая разрабатывает проект ТЭО (технико-экономическое обоснование). Проект ТЭО заказал «КазМунайГаз». В рамках этого ТЭО будет определены во втором полугодии месторасположение, параметры завода. Предварительно мы сейчас ведем переговоры с частными компаниями, и есть инвесторы, для того чтобы поучаствовать в строительстве этого завода. Рассматриваем вопросы финансирования», - сказал Бозумбаев.

Напомним, в феврале 2018 года на расширенном заседании правительства президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил министру энергетики Канату Бозумбаеву ускорить решение по строительству четвертого НПЗ.

Ранее Бозумбаев также заявлял, что строительство четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане может начаться в 2019 году.

Модернизация трех крупнейших НПЗ Казахстана (Атыраусский, Шымкентский и Павлодарский) практически завершена. Однако, несмотря на ожидаемое увеличение производства нефтепродуктов, дефицит на нефтепродукты в Казахстане может возобновиться с 2022-2023 годов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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