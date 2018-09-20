Нефть дешевеет после требования Трампа к ОПЕК снизить цены

Стоимость нефти марки Brent днем в четверг перешла к снижению после твита президента США Дональда Трампа с призывом к Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) "сейчас же" снизить цены на "черное золото", свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,3%, до 79,16 доллара за баррель, хотя до заявления Трампа дорожала на 0,4%, торгуясь на уровне 79,73 доллара. Марка WTI замедлила рост, увеличиваясь на 0,08%, до 70,8 доллара.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не смогут долгое время находиться в безопасности без нас и, тем не менее, они продолжают добиваться повышения цен на нефть. Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!", — написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ранее Трамп уже ни раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.

В Алжире 23 сентября состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия начиная с 2019 года. Как сообщало агентство Блумберг, на встрече будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+.

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