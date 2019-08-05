Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 29 июля-2 августа

5 августа 2019 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (29 июля-2 августа) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 65,75 доллара за баррель, что на 0,02 доллара меньше показателя предыдущей недели, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 67,41 доллара за баррель, минимальная – 64,74 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях FOB-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 64,43 доллара за баррель, что на 1,12 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 64,69 доллара за баррель, минимальная – 62,1 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 62,64 доллара за баррель, что на 0,38 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 63,91 доллара за баррель, минимальная – 61,25 доллара за баррель.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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