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«QazaqGaz» и «Туркменгаз» подписали контракт по импорту туркменского газа

Энергетика Материалы 15 октября 2022 13:49 (UTC +04:00)
«QazaqGaz» и «Туркменгаз» подписали контракт по импорту туркменского газа

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - «QazaqGaz» и «Туркменгаз» подписали контракт по импорту туркменского газа.

Об этом в субботу сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с заявлением для прессы совместно с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает Trend со ссылкой на Акорду.

«Выражаю признательность Президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до полутора миллиардов кубометров в год», – сказал Токаев.

Президент заявил о намерении Казахстана участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, а также обмениваться опытом и развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии. Кроме того, рассмотрены перспективы экспорта казахстанской пшеницы на туркменский рынок и строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе.

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