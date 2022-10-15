БАКУ /Trend/ - «QazaqGaz» и «Туркменгаз» подписали контракт по импорту туркменского газа.

Об этом в субботу сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с заявлением для прессы совместно с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает Trend со ссылкой на Акорду.

«Выражаю признательность Президенту Туркменистана за личную поддержку в продвижении этого проекта. Мы заинтересованы в заключении долгосрочного соглашения и готовы нарастить объемы импорта газа до полутора миллиардов кубометров в год», – сказал Токаев.

Президент заявил о намерении Казахстана участвовать в реализации крупных энергетических инициатив Туркменистана, а также обмениваться опытом и развивать взаимовыгодные проекты в области газопереработки и газохимии. Кроме того, рассмотрены перспективы экспорта казахстанской пшеницы на туркменский рынок и строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе.