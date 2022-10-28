Назван объем экспортированной по БТД туркменской нефти

БАКУ /Trend/ - На сегодня по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировые рынки экспортировано в общей сложности 32 миллиона тонн туркменской нефти, передает Trend в пятницу со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом 26 октября сказал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф в ходе выступления на Международной нефтегазовой конференции "Нефть и газ Туркменистана — 2022" (OGT-2022) в столице Туркменистана Ашхабаде.

Во время выступления он проинформировал о многоплановой деятельности SOCAR в нефтегазовом секторе, а также о ее возможностях в Каспийском море и долгосрочных стратегических целях.

По словам Наджафа, подписанный между Азербайджаном и Туркменистаном Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и эксплуатации углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспии открывает новые возможности для двух стран в плане взаимовыгодного сотрудничества в газовом секторе.

Президент SOCAR также отметил, что Южный газовый коридор, являющийся инициативой Еврокомиссии по маршруту поставок природного газа из Каспийского и Ближневосточного регионов в Европу, имеет большое значение не только для Азербайджана, но и для стран региона.