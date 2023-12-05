Азербайджан и Албания обсудили поставки газа в город Корча

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Албания обсудили перспективы поставок газа в город Корча этой страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Обсуждения прошли в ходе встречи министров энергетики двух стран Парвиза Шахбазова и Белинды Баллуку на полях конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).

Стороны высоко оценили выход азербайджано-албанского сотрудничества на новый уровень, была отмечена важность сотрудничества с Азербайджаном в обеспечении энергетической безопасности и развитии Албании как страны-транзитера газа.

Министры также обменялись мнениями по поставкам сырой нефти и сотрудничеству стран в других перспективных сферах.

Речь также шла о создании Совместной межправительственной комиссии на базе азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству и проведении заседания комиссии в Баку.

Отметим, что Албания является одной из стран, через территорию которой проходит европейская часть приобретающего все большее значение Южного газового коридора. Тем не менее на данный момент Албания не получает азербайджанский газ из-за отсутствия необходимой для этого инфраструктуры. Албания намерена соединить Влерскую ТЭС с TAP через газопровод, а также через терминал СПГ для повышения энергетической безопасности страны и региона. Как недавно отмечалось в отчете Еврокомиссии, подключение Албании к региональным газопроводам, таким как Трансадриатический трубопровод и Ионическо-Адриатический трубопровод, повысит энергетическую безопасность региона.

Стоит отметить, что по TAP с 2026 года будет транспортироваться дополнительно 1,2 миллиарда кубометров газа, из которых 1 миллиард пойдет в Италию, а 200 миллионов - в Албанию.

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