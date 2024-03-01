США поддерживают расширение Южного газового коридора - Кимберли Харрингтон (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - США, безусловно, поддерживают расширение Южного газового коридора и договоренность Азербайджана и ЕС удвоить экспорт газа.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон, которая прибыла в Баку для участия в 10-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

«США рассматривают Южный газовый коридор как инфраструктуру, которая имеет основополагающее значение для достижения этой цели. Европейская энергетическая безопасность подкрепляется только диверсификацией и увеличением количества усовершенствованных маршрутов, таких как Южный газовый коридор. Мы хотим убедиться, что энергия не используется как оружие против наших партнеров и союзников. Мы уже это видели. В последнее время в Европе появилось больше интерконнекторов, в том числе интерконнектор Греция-Болгария, по которой поставляется азербайджанский газ. Чем больше азербайджанского газа попадает в большее количество стран Европы, тем лучше. Этот интерконнектор работает на определенной территории, где Россия раньше имела почти монополию. Мы продолжим поддерживать эти усилия, и думаем, что это расширение географии поставок азербайджанского газа изменит ситуацию для многих стран», - сказала она.

Представитель Госдепа подчеркнула, что Южный газовый коридор лег в основу создания энергетического бюро.

«Бюро энергетических ресурсов служит связующим звеном между энергетической безопасностью, декарбонизацией и доступом к энергии для Государственного департамента. Один из наших первых проектов, который мы продвигали, который лег в основу создания нашего бюро, был Южный газовый коридор. Мы всегда говорим, что Азербайджан находится в ДНК нашего бюро, и это действительно так. Данная министерская встреча и COP29 служат достижению двух основополагающих целей. Правительство США очень гордится той ролью, которую оно играло на протяжении более десяти лет в поддержке Южного газового коридора и, конечно же, его заключительных этапов ввода в полную эксплуатацию в 2020 году», - сказала она.

Харрингтон отметила, что она была в Сангачале и видела трубопровод, подписанный рядом официальных лиц, в том числе представителем правительства США.

"Это показывает, что долгосрочной целью нашего бюро является укрепление энергетической безопасности в регионе. А это на самом деле означает диверсификацию маршрутов и диверсификацию доступа, чтобы ни одна страна не зависела чрезмерно от одного источника энергии. Европа совершенно справедливо преследует некоторые важные цели по отказу от российской нефти и российского газа. Фактически, одна из ее основных целей - полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Чем больше разнообразия ресурсов, тем больше они могут помочь в достижении этой цели, и мы рассматриваем Южный газовый коридор как часть этого. Я думаю, что Европе еще предстоит проделать работу для достижения этой цели. Наши цели в отношении Южного газового коридора сейчас те же самые, как и десять лет назад, когда было основано бюро для диверсификации энергетических ресурсов для наших партнеров и союзников", - сказала она.

X: @Lyaman_Zeyn