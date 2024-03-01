В ходе заседаний по ЮГК и "зеленой энергетике" в Баку прошли продуктивные дискуссии - министр

БАКУ /Trend/ - В рамках 10-го заседания Консультативного Совета Южного газового коридора (ЮГК) и второго заседания по "зеленой энергетике" 1 марта прошли продуктивные дискуссии, отметил в своем аккаунте в соцсети "X" министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает в пятницу Trend.

"Эти заседания в текущем году ознаменовались широким составом участников высокого уровня, большим интересом к нашим проектам, обеспечивающим региональную энергетическую безопасность", - отмечено в информации.

По словам министра, были продуктивные дискуссии по энергетическому переходу и укреплению энергетического партнерства.

"Встречи в рамках Консультативного Совета способствуют нашим инициативам "зеленого роста" и диверсификации энергоснабжения Европы посредством экологически чистых источников", - указано в сообщении.