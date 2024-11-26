SOCAR и DeGolyer and MacNaughton обсудили проекты в области геотермальной энергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и DeGolyer and MacNaughton обсудили проекты в области геотермальной энергетики, сообщает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем и генеральным директором компании DeGolyer and MacNaughton Джоном Валласом.

Отмечается, что на встрече была выражена удовлетворенность успешным сотрудничеством между компаниями.

Стороны обсудили работы по оптимизации планов разработки месторождений, уточнению запасов, созданию интегрированных моделей, а также проекты в области геотермальной энергетики и технологий улавливания и хранения углерода (CCUS).

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.