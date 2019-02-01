Расширился состав правления азербайджанской страховой компании

БАКУ /Trend/ - В руководстве страховой компании Ateshgah Life новые назначения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.
Так, 16 января на общем собрании страховой компании было принято решение назначить новых членов правления. Ими стали Махмуд Сафаров, Хагани Бахшалиев и Юсиф Имамвердиев.
Как отмечается, все они долгое время работают в Ateshgah Life и в настоящее время занимают должности глав департаментов или управлений.
Председателем правления страховой компании является Азер Алиев, а его заместителем - Орхан Ширинли.
Страховая компания Ateshgah Life действует в Азербайджане с конца 2008 года.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @Hasanli_Azad
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