Официальный курс маната к мировым валютам на 8 апреля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое апреля установлен на уровне 1,7 и 1,9092 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют 08.04.2019 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9092 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2057 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0387 1 белорусский рубль 1 BYN 0.794 1 бразильский реал 1 BRL 0.4389 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1203 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1487 1 чешская крона 1 CZK 0.0745 100 чилийских песо 100 CLP 0.2558 1 китайский юань 1 CNY 0.253 1 датская крона 1 DKK 0.2557 1 грузинский лари 1 GEL 0.6322 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2166 1 индийская рупия 1 INR 0.0245 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.2212 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.012 100 иранских риалов 100 IRR 0.004 1 шведская крона 1 SEK 0.183 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7025 1 израильский шекель 1 ILS 0.4742 1 канадский доллар 1 CAD 1.2708 1 кувейтский динар 1 KWD 5.5844 1 казахский тенге 1 KZT 0.0045 1 киргизский сом 1 KGS 0.0239 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1125 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4145 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0891 1 молдавская лея 1 MDL 0.0977 1 египетский фунт 1 EGP 0.0982 1 норвежская крона 1 NOK 0.1976 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0203 1 польский злотый 1 PLN 0.445 1 российский рубль 1 RUB 0.026 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2538 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3581 1 турецкая лира 1 TRY 0.3013 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0551 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1801 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0638 100 японских иен 100 JPY 1.5261 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1445

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