Важная новость для тех, кто получит компенсации по проблемным кредитам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Завтра, 15 апреля, в Азербайджане будет готов список всех граждан, которые получат компенсацию по проблемным кредитам, сообщает в воскресенье Trend.

Как ранее сообщали Trend в Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана, вся информация будет опубликована на специальном портале (pk.fimsa.az). В связи с продолжавшимся сбором информации не все граждане могли выяснить размер компенсации, который они могут получить. С завтрашнего дня физические лица получат информацию не только о компенсациях, но и возможных мерах по реструктуризации их кредитов.

Данные о проблемных кредитах будут переданы в соответвующие банки, где клиенты брали кредиты.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.

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