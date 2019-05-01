Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

1 мая 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота первого мая подешевела на 5,6015 маната, составив 2176,374 маната, серебра - на 0,0743 маната, до 25,3645 маната, платины - на 21,4285 маната, до 1506,4295, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 2,295 маната, до 2345,048 маната.

Название

01.05.2019

30.04.2019

Золото

XAU

2176,3740

2181,9755

Серебро

XAG

25,3645

25,4388

Платина

XPT

1506,4295

1527,8580

Палладий

XPD

2345,0480

2342,7530

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на первое мая составляет 1,7 AZN/USD.

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