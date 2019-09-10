Покупайте в рассрочку, выиграйте Honda Civic!

10 сентября 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Как сообщалось, Kapital Bank проводит стимулирующую лотерею для обладателей BirKart. До 1 октября 2019 года владельцы BirKart, совершившие платежи в рассрочку в сети магазинов-партнеров банка, становятся участниками лотереи, сообщает Trend со ссылкой на банк.

9 сентября состоялся третий тираж лотереи и еще 16 клиентов Kapital Bank выиграли ценные призы. Со списком победителей можно ознакомиться на сайте по ссылке – www.kapitalbank.az/lotereya.

Согласно условиям лотереи, каждая покупка в рассрочку на сумму минимум 30 манатов равна одному шансу. Во время каждого тиража, который будет проходить 9 числа каждого месяца, 10 человек выиграют подарочные карты на 500 манат, 5 участников – iPad Mini и 1 участник – iPhone XS. В последнем тираже лотереи будет разыгран главный приз – автомобиль Honda Civic.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.

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