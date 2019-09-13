ЦБ Узбекистана присоединился к декларации AFI

13 сентября 2019 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана присоединился к «Декларации Майя», отражающей приоритеты и основные направления политики членов "Альянса за финансовую доступность" (AFI) по повышению доступности, использования и качества финансовых услуг, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Регулятор присоединился к декларации на ежегодном форуме AFI в Руанде, прошедшего 11−13 сентября под девизом «Использование технологий для вовлечения женщин и молодежи». Узбекистан стал 78-й организацией, принявшей «Декларацию Майя».

ЦБ взял на себя обязательство разработать Национальную стратегию повышения финансовой доступности к январю 2020 года, которая включит в себя такие меры, как внедрение системы мгновенных платежей, запуск удаленной идентификации лиц и образовательного сайта.

AFI — международная организация, объединяющая регулирующие финансовые органы около 90 развивающихся стран мира. Основной задачей альянса является выработка мер по расширению доступа населения к финансовым услугам. Узбекистан стал членом AFI в августе прошлого года.

(Автор:Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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