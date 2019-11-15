Тарифы на такси в Грузии выросли почти на 13%

БАКУ/Trend/ - Тарифы на услуги такси в Грузии достигли рекордного уровня и выросли на 12,9 процента в годовом исчислении, сообщает Trend со ссылкой на "Бизнес Грузия".

Между тем, в последние годы стоимость проезда в такси в Тбилиси была стабильной, рост в пределах 3-4 процентов.

Согласно базе данных годового индекса цен Национального статистического управления Грузии (Геостат), стоимость проезда на такси была одной из самых быстрорастущих среди товаров и услуг в октябре 2019 года.

Тариф на такси увеличился на 5,77 процента в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2019 года.

Следует отметить, что средняя стоимость проезда на такси в городе практически не изменилась в течение 2012-2016 годов.

Более того, данная стоимость была менее волатильной к общему изменению цен (инфляции).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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