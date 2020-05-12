Денежная масса Центробанка Азербайджана увеличилась
БАКУ/Trend/ - По состоянию на первое мая 2020 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6,4 миллиарда долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистические данные ЦБА.
С начала года валютные резервы Центробанка выросли на 3,2 процента(с 6,2 миллиарда долларов). В годовом исчислении рост валютных резервов составил 10,6 процента (с5,789 миллиарда манатов).
В течение мая валютные резервы ЦБА увеличились на 8 миллионов манатов.
Денежная масса на начало мая составила 10,1 миллиарда манатов, что на 17 процентов меньше, чем на конец 2019 года. В годовом же исчислении прирост денежной массы составил 26 процентов.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @eldarjanashvili
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