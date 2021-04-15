Манат подешевел к евро и укрепился к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0357 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 15 апреля 2021 г.: 14 апреля 2021 г.: 15 марта 2021 г.: 15 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0357 2,0332 2,0319 1,8657 0,0025 0,0038 0,1700 1 российский рубль 0,0223 0,0224 0,0232 0,0233 -0,0001 -0,0009 -0,0010 1 турецкая лира 0,2103 0,2096 0,2246 0,2491 0,0007 -0,0143 -0,0388 1 австралийский доллар 1,3111 1,3023 1,3176 1,0889 0,0088 -0,0065 0,2222 1 аргентинский песо 0,0183 0,0184 0,0187 0,026 -0,0001 -0,0004 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6514 0,6448 0,6561 0,6919 0,0066 -0,0047 -0,0405 1 бразильский реал 0,3007 0,2973 0,306 0,3292 0,0034 -0,0053 -0,0285 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,118 0,1174 0,1136 0,0928 0,0006 0,0044 0,0252 100 южнокорейских вон 0,152 0,1519 0,1497 0,1401 0,0001 0,0023 0,0119 1 чешская крона 0,0785 0,0784 0,0776 0,0695 0,0001 0,0009 0,0090 100 чилийских песо 0,24 0,24 0,2356 0,1998 0 0,0044 0,0402 1 китайский юань 0,26 0,2599 0,2614 0,241 0,0001 -0,0014 0,0190 1 датская крона 0,2737 0,2734 0,2732 0,25 0,0003 0,0005 0,0237 1 грузинский лари 0,4928 0,4965 0,5122 0,5406 -0,0037 -0,0194 -0,0478 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2187 0,219 0,2193 0,0002 -0,0001 -0,0004 1 индийская рупия 0,0226 0,0226 0,0234 0,0224 0 -0,0008 0,0002 1 британский фунт стерлингов 2,3415 2,3412 2,3677 2,143 0,0003 -0,0262 0,1985 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0118 0,0109 0 -0,0002 0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2006 0,2 0,2005 0,1708 0,0006 0,0001 0,0298 1 швейцарский франк 1,8407 1,8479 1,8296 1,7688 -0,0072 0,0111 0,0719 1 израильский шекель 0,5181 0,5167 0,512 0,4743 0,0014 0,0061 0,0438 1 канадский доллар 1,3577 1,3559 1,3629 1,2226 0,0018 -0,0052 0,1351 1 кувейтский динар 5,6376 5,6333 5,618 5,4589 0,0043 0,0196 0,1787 1 казахский тенге 0,004 0,0039 0,0041 0,004 0,0001 -0,0001 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,021 0 0 -0,0009 100 ливанских фунтов 0,112 0,112 0,1126 0,1128 0 -0,0006 -0,0008 1 малайзийский ринггит 0,4119 0,4117 0,413 0,3925 0,0002 -0,0011 0,0194 1 мексиканский песо 0,0847 0,0847 0,0819 0,0725 0 0,0028 0,0122 1 молдавская лея 0,0952 0,0949 0,0965 0,0952 0,0003 -0,0013 0 1 египетский фунт 0,1084 0,1083 0,1083 0,108 0,0001 0,0001 0,0004 1 норвежская крона 0,2024 0,201 0,2016 0,1648 0,0014 0,0008 0,0376 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0175 0 0 -0,0013 1 польский злотый 0,447 0,4454 0,4437 0,4128 0,0016 0,0033 0,0342 1 сингапурский доллар 1,2713 1,271 1,2632 1,2023 0,0003 0,0081 0,0690 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,452 0 0,0001 0,0013 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4275 2,4217 2,428 2,3264 0,0058 -0,0005 0,1011 1 тайваньский доллар 0,0598 0,0597 0,0603 0,0566 0,0001 -0,0005 0,0032 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,1659 0 -0,0002 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0609 0,0603 0,0613 0,0624 0,0006 -0,0004 -0,0015 100 японских иен 1,5615 1,5609 1,5575 1,5875 0,0006 0,0040 -0,0260 1 новозеландский доллар 1,2146 1,205 1,2243 1,0313 0,0096 -0,0097 0,1833

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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