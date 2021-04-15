Манат подешевел к евро и укрепился к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0357 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
15 апреля 2021 г.:
|
14 апреля 2021 г.:
|
15 марта 2021 г.:
|
15 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0357
|
2,0332
|
2,0319
|
1,8657
|
0,0025
|
0,0038
|
0,1700
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0224
|
0,0232
|
0,0233
|
-0,0001
|
-0,0009
|
-0,0010
|
1 турецкая лира
|
0,2103
|
0,2096
|
0,2246
|
0,2491
|
0,0007
|
-0,0143
|
-0,0388
|
1 австралийский доллар
|
1,3111
|
1,3023
|
1,3176
|
1,0889
|
0,0088
|
-0,0065
|
0,2222
|
1 аргентинский песо
|
0,0183
|
0,0184
|
0,0187
|
0,026
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6514
|
0,6448
|
0,6561
|
0,6919
|
0,0066
|
-0,0047
|
-0,0405
|
1 бразильский реал
|
0,3007
|
0,2973
|
0,306
|
0,3292
|
0,0034
|
-0,0053
|
-0,0285
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,118
|
0,1174
|
0,1136
|
0,0928
|
0,0006
|
0,0044
|
0,0252
|
100 южнокорейских вон
|
0,152
|
0,1519
|
0,1497
|
0,1401
|
0,0001
|
0,0023
|
0,0119
|
1 чешская крона
|
0,0785
|
0,0784
|
0,0776
|
0,0695
|
0,0001
|
0,0009
|
0,0090
|
100 чилийских песо
|
0,24
|
0,24
|
0,2356
|
0,1998
|
0
|
0,0044
|
0,0402
|
1 китайский юань
|
0,26
|
0,2599
|
0,2614
|
0,241
|
0,0001
|
-0,0014
|
0,0190
|
1 датская крона
|
0,2737
|
0,2734
|
0,2732
|
0,25
|
0,0003
|
0,0005
|
0,0237
|
1 грузинский лари
|
0,4928
|
0,4965
|
0,5122
|
0,5406
|
-0,0037
|
-0,0194
|
-0,0478
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2187
|
0,219
|
0,2193
|
0,0002
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0226
|
0,0226
|
0,0234
|
0,0224
|
0
|
-0,0008
|
0,0002
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3415
|
2,3412
|
2,3677
|
2,143
|
0,0003
|
-0,0262
|
0,1985
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0118
|
0,0109
|
0
|
-0,0002
|
0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2006
|
0,2
|
0,2005
|
0,1708
|
0,0006
|
0,0001
|
0,0298
|
1 швейцарский франк
|
1,8407
|
1,8479
|
1,8296
|
1,7688
|
-0,0072
|
0,0111
|
0,0719
|
1 израильский шекель
|
0,5181
|
0,5167
|
0,512
|
0,4743
|
0,0014
|
0,0061
|
0,0438
|
1 канадский доллар
|
1,3577
|
1,3559
|
1,3629
|
1,2226
|
0,0018
|
-0,0052
|
0,1351
|
1 кувейтский динар
|
5,6376
|
5,6333
|
5,618
|
5,4589
|
0,0043
|
0,0196
|
0,1787
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0039
|
0,0041
|
0,004
|
0,0001
|
-0,0001
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,021
|
0
|
0
|
-0,0009
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,112
|
0,1126
|
0,1128
|
0
|
-0,0006
|
-0,0008
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4119
|
0,4117
|
0,413
|
0,3925
|
0,0002
|
-0,0011
|
0,0194
|
1 мексиканский песо
|
0,0847
|
0,0847
|
0,0819
|
0,0725
|
0
|
0,0028
|
0,0122
|
1 молдавская лея
|
0,0952
|
0,0949
|
0,0965
|
0,0952
|
0,0003
|
-0,0013
|
0
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1083
|
0,1083
|
0,108
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0004
|
1 норвежская крона
|
0,2024
|
0,201
|
0,2016
|
0,1648
|
0,0014
|
0,0008
|
0,0376
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0175
|
0
|
0
|
-0,0013
|
1 польский злотый
|
0,447
|
0,4454
|
0,4437
|
0,4128
|
0,0016
|
0,0033
|
0,0342
|
1 сингапурский доллар
|
1,2713
|
1,271
|
1,2632
|
1,2023
|
0,0003
|
0,0081
|
0,0690
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,452
|
0
|
0,0001
|
0,0013
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4275
|
2,4217
|
2,428
|
2,3264
|
0,0058
|
-0,0005
|
0,1011
|
1 тайваньский доллар
|
0,0598
|
0,0597
|
0,0603
|
0,0566
|
0,0001
|
-0,0005
|
0,0032
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1659
|
0
|
-0,0002
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0609
|
0,0603
|
0,0613
|
0,0624
|
0,0006
|
-0,0004
|
-0,0015
|
100 японских иен
|
1,5615
|
1,5609
|
1,5575
|
1,5875
|
0,0006
|
0,0040
|
-0,0260
|
1 новозеландский доллар
|
1,2146
|
1,205
|
1,2243
|
1,0313
|
0,0096
|
-0,0097
|
0,1833
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni