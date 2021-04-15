Манат подешевел к евро и укрепился к рублю

Финансы 15 апреля 2021 09:42 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и укрепился к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0357 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

15 апреля 2021 г.:

14 апреля 2021 г.:

15 марта 2021 г.:

15 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0357

2,0332

2,0319

1,8657

0,0025

0,0038

0,1700

1 российский рубль

0,0223

0,0224

0,0232

0,0233

-0,0001

-0,0009

-0,0010

1 турецкая лира

0,2103

0,2096

0,2246

0,2491

0,0007

-0,0143

-0,0388

1 австралийский доллар

1,3111

1,3023

1,3176

1,0889

0,0088

-0,0065

0,2222

1 аргентинский песо

0,0183

0,0184

0,0187

0,026

-0,0001

-0,0004

-0,0077

1 белорусский рубль

0,6514

0,6448

0,6561

0,6919

0,0066

-0,0047

-0,0405

1 бразильский реал

0,3007

0,2973

0,306

0,3292

0,0034

-0,0053

-0,0285

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,118

0,1174

0,1136

0,0928

0,0006

0,0044

0,0252

100 южнокорейских вон

0,152

0,1519

0,1497

0,1401

0,0001

0,0023

0,0119

1 чешская крона

0,0785

0,0784

0,0776

0,0695

0,0001

0,0009

0,0090

100 чилийских песо

0,24

0,24

0,2356

0,1998

0

0,0044

0,0402

1 китайский юань

0,26

0,2599

0,2614

0,241

0,0001

-0,0014

0,0190

1 датская крона

0,2737

0,2734

0,2732

0,25

0,0003

0,0005

0,0237

1 грузинский лари

0,4928

0,4965

0,5122

0,5406

-0,0037

-0,0194

-0,0478

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2187

0,219

0,2193

0,0002

-0,0001

-0,0004

1 индийская рупия

0,0226

0,0226

0,0234

0,0224

0

-0,0008

0,0002

1 британский фунт стерлингов

2,3415

2,3412

2,3677

2,143

0,0003

-0,0262

0,1985

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0118

0,0109

0

-0,0002

0,0007

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2006

0,2

0,2005

0,1708

0,0006

0,0001

0,0298

1 швейцарский франк

1,8407

1,8479

1,8296

1,7688

-0,0072

0,0111

0,0719

1 израильский шекель

0,5181

0,5167

0,512

0,4743

0,0014

0,0061

0,0438

1 канадский доллар

1,3577

1,3559

1,3629

1,2226

0,0018

-0,0052

0,1351

1 кувейтский динар

5,6376

5,6333

5,618

5,4589

0,0043

0,0196

0,1787

1 казахский тенге

0,004

0,0039

0,0041

0,004

0,0001

-0,0001

0

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,021

0

0

-0,0009

100 ливанских фунтов

0,112

0,112

0,1126

0,1128

0

-0,0006

-0,0008

1 малайзийский ринггит

0,4119

0,4117

0,413

0,3925

0,0002

-0,0011

0,0194

1 мексиканский песо

0,0847

0,0847

0,0819

0,0725

0

0,0028

0,0122

1 молдавская лея

0,0952

0,0949

0,0965

0,0952

0,0003

-0,0013

0

1 египетский фунт

0,1084

0,1083

0,1083

0,108

0,0001

0,0001

0,0004

1 норвежская крона

0,2024

0,201

0,2016

0,1648

0,0014

0,0008

0,0376

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0175

0

0

-0,0013

1 польский злотый

0,447

0,4454

0,4437

0,4128

0,0016

0,0033

0,0342

1 сингапурский доллар

1,2713

1,271

1,2632

1,2023

0,0003

0,0081

0,0690

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,452

0

0,0001

0,0013

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4275

2,4217

2,428

2,3264

0,0058

-0,0005

0,1011

1 тайваньский доллар

0,0598

0,0597

0,0603

0,0566

0,0001

-0,0005

0,0032

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,1659

0

-0,0002

-0,0156

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0609

0,0603

0,0613

0,0624

0,0006

-0,0004

-0,0015

100 японских иен

1,5615

1,5609

1,5575

1,5875

0,0006

0,0040

-0,0260

1 новозеландский доллар

1,2146

1,205

1,2243

1,0313

0,0096

-0,0097

0,1833

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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