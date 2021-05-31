В финансово-банковском секторе Азербайджана предложено использование удостоверений личности нового поколения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено использовать удостоверения личности нового поколения, в которые внедрены сертификаты электронной подписи, в целях стимулирования их использования в финансово-банковском секторе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом было сказано в ходе онлайн-встречи с участием представителей Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Центрального банка Азербайджана и других банков страны.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы использования сертификатов электронной подписи, предоставляемых Информационно-вычислительным центром министерства в банковских услугах, и подчеркнута важность использования возможностей центров сертификационных услуг в развитии цифрового банкинга.

Наряду с этим, представители коммерческих банков были проинформированы о возможностях сертификата электронной подписи.

По итогам встречи, представителями Центробанка и экспертными группами Ассоциации банков Азербайджана было выдвинуто предложение использовать удостоверения личности нового поколения, в которых применены сертификаты электронной подписи, в целях стимулирования использования электронной подписи в финансово-банковском секторе страны.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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