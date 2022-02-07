Нацбанк Казахстана обнародовал объем денежных переводов в Азербайджан
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Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле: Около 324 тыс. зараженных, более 1200 в тяжелом состоянии
Азербайджано-украинские отношения укрепились в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах - глава МИД
Азербайджан и Украина продолжают углублять стратегические связи и взаимовыгодное сотрудничество - МИД (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень и расширение с каждым днем отношений между Азербайджаном и Украиной вызывает особое удовлетворение