Недвижимое имущество азербайджанского ATA Bank выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - Восьмого июня на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО Ata Bank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

Недвижимым имуществом Ata Bank является нежилое помещение площадью 189,1 квадратных метра в городе Гянджа (Низаминский район, проспект Ататюрка, 251В). Его стартовая цена на аукционе составит 380 тысяч манатов.

Участник торгов должен заплатить аукционной организации пять процентов от продажной цены. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут предоставить необходимые документы по адресу: Баку, Ясамальский район, улица А.Саламзаде, 2С (третий этаж).

Телефоны для дополнительной информации: (+99450) 206-66-67, (+99455) 206-66-67.