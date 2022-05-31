Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - 31 мая на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1092 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным биржи, в ходе аукциона 11 инвесторов подали 19 заявок в ценовом диапазоне от 91,0738 (7,9 процента) до 99,171 маната (4,8 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 98,6229 маната (пять процентов), а средневзвешенная цена - на уровне 98,8071 маната (4,9326 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 163 909 000 манатов, а объем размещения – 60 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций - 27 мая 2025 года.