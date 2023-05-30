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Стартовала программа "МСП Карабаха" (ФОТО)

Финансы Материалы 30 мая 2023 23:18 (UTC +04:00)
Стартовала программа "МСП Карабаха" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В рамках программы "МСП Карабаха", организованной Агентством по развитию малого и среднего бизнеса и Государственным агентством занятости населения при министерстве труда и социальной защиты, которая будет осуществляться за счет грантовых средств, выделенных PASHA Holding, будут привлечены к тренингам лица из числа семей шехидов, ветеранов, участников войны и членов их семей.

Как сообщили Trend в агентстве, для них будут проведены необходимые тренинги по финансам и бухгалтерскому учету, управлению персоналом, менеджменту, продажам и маркетингу и т. д. для повышения их бизнес-знаний и навыков. Участники, успешно завершившие обучение, также будут привлечены к профессиональному обучению по выбранному ими направлению деятельности и получат необходимое оборудование в рамках программы самозанятости.

Всего в проекте будут задействованы 50 членов семей шехидов, ветеранов, участников войны и членов их семей из Баку, Шемахинского, Исмаиллинского и Шекинского районов.

В рамках проекта также предполагается создание 50 новых субъектов предпринимательства.

Стартовала программа "МСП Карабаха" (ФОТО)
Стартовала программа "МСП Карабаха" (ФОТО)
Стартовала программа "МСП Карабаха" (ФОТО)
Стартовала программа "МСП Карабаха" (ФОТО)
Стартовала программа "МСП Карабаха" (ФОТО)
Стартовала программа "МСП Карабаха" (ФОТО)
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