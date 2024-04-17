МВФ предлагает заменить налог на богатство налогом на доходы от богатства

ВАШИНГТОН /Trend/ - Налогообложение доходов от богатства, как правило, менее искажает ситуацию и более справедливо, чем налог на богатство.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар в ходе брифинга по финансовому мониторингу (Fiscal Monitor), проведенного в рамках весенних встреч МВФ в Вашингтоне.

"Существует серьезная обеспокоенность по поводу справедливого распределения налогового бремени, и особую озабоченность вызывает ситуация, когда в приоритете распределения налогового бремени находятся богатство и доходы. В этом контексте часто можно слышать призывы к налогообложению, нацеленному на сверхбогатых, и к налогообложению богатства. Наша позиция в МВФ заключается в том, что налогообложение доходов от богатства, как правило, более справедливо, чем налог на богатство", — сказал он.

Гаспар подчеркнул важность международного сотрудничества, например, в обмене информацией, чтобы затруднить уклонение от уплаты налогов.

"Мы считаем, что международные соглашения, подобные тому, что было возможно в ОЭСР - инклюзивная система налогообложения доходов корпораций - являются очень важным активом. И мы считаем, что страны и налоговые администрации должны применять технологии для адаптации налоговой системы и усиления налогового законодательства", - добавил он.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.