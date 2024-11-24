Назван показатель роста среднемесячной номинальной зарплаты наемных работников в Баку

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку составила 1 258,9 маната, сообщает Trend.

По данным Бакинского городского статистического управления, это на 7,2 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-августе 2024 года выросла на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 997,1 маната

Напомним, что в 2023 году среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в городе Баку составила 1 183 маната.