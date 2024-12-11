Названа среднегодовая инфляция в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в ноябре этого года вырос на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Trend.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, продукты питания, напитки и табачные изделия подоражали на 4,4 процента, непродовольственные товары на 2,9 процента, а платные услуги населению - на 6 процентов.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в ноябре этого года составил 100,7 процента, а в январе-ноябре текущего года - 102 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ноябрь 2024 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %) Ноябрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Январь-ноябрь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Всего продукты и услуги 100,7 104,4 102 Продовольственные товары в т.ч. 101,4 104,4 101 Продукты питания 101,5 104,4 100,7 Алкогольные напитки 100,3 104,3 102,8 Табачные изделия 100 105,8 108,2 Непродовольственные товары 100,2 102,2 101,5 Платные услуги 100,2 106 103,5

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

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