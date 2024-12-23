Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7752 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:
|Валюты
|1 доллар США
|USD
|1,7
|1 евро
|EUR
|1,7752
|1 австралийский доллар
|AUD
|1,0638
|1 белорусский рубль
|BYN
|0,4885
|1 болгарский леви
|BGN
|0,9066
|1 дирхам ОАЭ
|AED
|0,4628
|100 южнокорейских вон
|KRW
|0,1173
|1 чешская крона
|CZK
|0,0707
|1 китайский юань
|CNY
|0,2329
|1 датская крона
|DKK
|0,238
|1 грузинский лари
|GEL
|0,6061
|1 гонконгский доллар
|HKD
|0,2188
|1 индийская рупия
|INR
|0,02
|1 британский фунт стерлингов
|GBP
|2,1387
|10000 иранских риалов
|IRR
|0,0385
|1 шведская крона
|SEK
|0,1544
|1 швейцарский франк
|CHF
|1,9032
|1 израильский шекель
|ILS
|0,4669
|1 канадский доллар
|CAD
|1,1842
|1 кувейтский динар
|KWD
|5,5199
|100 казахских тенге
|KZT
|0,324
|1 катарский риал
|QAR
|0,4664
|1 кыргызский сом
|KGS
|0,0196
|100 венгерских форинтов
|HUF
|0,4288
|1 молдавский лей
|MDL
|0,0925
|1 норвежская крона
|NOK
|0,1503
|100 узбекских сомов
|UZS
|0,0132
|100 пакистанских рупий
|PKR
|0,6108
|1 польский злотый
|PLN
|0,4167
|1 румынский лей
|RON
|0,3568
|100 российских рублей
|RUB
|1,6516
|1 сербский динар
|RSD
|0,0152
|1 сингапурский доллар
|SGD
|1,2548
|1 саудовский риал
|SAR
|0,4525
|1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|XDR
|2,2168
|1 турецкая лира
|TRY
|0,0483
|1 туркменский манат
|TMT
|0,4857
|1 украинская гривна
|UAH
|0,0405
|100 японских йен
|JPY
|1,0856
|1 новозеландский доллар
|NZD
|0,9618