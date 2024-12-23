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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 декабря

Финансы Материалы 23 декабря 2024 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 декабря

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7752 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,7752
1 австралийский доллар AUD 1,0638
1 белорусский рубль BYN 0,4885
1 болгарский леви BGN 0,9066
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
100 южнокорейских вон KRW 0,1173
1 чешская крона CZK 0,0707
1 китайский юань CNY 0,2329
1 датская крона DKK 0,238
1 грузинский лари GEL 0,6061
1 гонконгский доллар HKD 0,2188
1 индийская рупия INR 0,02
1 британский фунт стерлингов GBP 2,1387
10000 иранских риалов IRR 0,0385
1 шведская крона SEK 0,1544
1 швейцарский франк CHF 1,9032
1 израильский шекель ILS 0,4669
1 канадский доллар CAD 1,1842
1 кувейтский динар KWD 5,5199
100 казахских тенге KZT 0,324
1 катарский риал QAR 0,4664
1 кыргызский сом KGS 0,0196
100 венгерских форинтов HUF 0,4288
1 молдавский лей MDL 0,0925
1 норвежская крона NOK 0,1503
100 узбекских сомов UZS 0,0132
100 пакистанских рупий PKR 0,6108
1 польский злотый PLN 0,4167
1 румынский лей RON 0,3568
100 российских рублей RUB 1,6516
1 сербский динар RSD 0,0152
1 сингапурский доллар SGD 1,2548
1 саудовский риал SAR 0,4525
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2168
1 турецкая лира TRY 0,0483
1 туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0405
100 японских йен JPY 1,0856
1 новозеландский доллар NZD 0,9618
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