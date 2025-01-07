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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 января

Финансы Материалы 7 января 2025 09:05 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 7 января

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 7 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7666 маната соответственно, сообщает Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,7666
1 австралийский доллар AUD 1,0639
1 белорусский рубль BYN 0,4932
1 болгарский леви BGN 0,9033
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
100 южнокорейских вон KRW 0,1171
1 чешская крона CZK 0,0702
1 китайский юань CNY 0,232
1 датская крона DKK 0,2368
1 грузинский лари GEL 0,6026
1 гонконгский доллар HKD 0,2187
1 индийская рупия INR 0,0198
1 британский фунт стерлингов GBP 2,1302
10000 иранских риалов IRR 0,0298
1 шведская крона SEK 0,154
1 швейцарский франк CHF 1,8798
1 израильский шекель ILS 0,4678
1 канадский доллар CAD 1,1869
1 кувейтский динар KWD 5,5134
100 казахских тенге KZT 0,3216
1 катарский риал QAR 0,4663
1 кыргызский сом KGS 0,0195
100 венгерских форинтов HUF 0,4246
1 молдавский лей MDL 0,0921
1 норвежская крона NOK 0,1507
100 узбекских сомов UZS 0,0132
100 пакистанских рупий PKR 0,6103
1 польский злотый PLN 0,4155
1 румынский лей RON 0,3552
100 российских рублей RUB 1,5962
1 сербский динар RSD 0,0151
1 сингапурский доллар SGD 1,2459
1 саудовский риал SAR 0,4528
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2075
1 турецкая лира TRY 0,0481
1 туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0402
100 японских йен JPY 1,0753
1 новозеландский доллар NZD 0,9621
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