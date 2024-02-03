Нужны олимпийские усилия, чтобы достичь климатических целей ООН к 2050 году - Стил в Баку

БАКУ/Trend/ - Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стил на лекции в Университете ADA в Баку заявил о том, что "олимпийский девиз "быстрее, выше, сильнее"" должен стать нашей общей климатической мантрой".

"Я провел важные переговоры в Баку и с удовольствием даю лекцию студентам ADA. Мы готовим новую, очередную климатическую конференцию - СОР29 в Баку. Я вновь поздравляю правительство и граждан Азербайджана с этим событием. Это большая ответственность. Предстоит тяжелая работа. Но Азербайджан справится с этим, так как имеет большой опыт приема важнейших мировых мероприятий", - подчеркнул Стил.

Обращаясь к студентам, он отметил, что мир будет выглядеть прекрасно в 2050 году, если удастся ограничить глобальное потепление до 1,5°C и защитить все народы от последствий изменения климата.

"Хотя прошлогоднее соглашение на COP28 было далеко не идеальным, но всего несколько лет назад оно вообще было немыслимым, это весьма сильный сигнал о неизбежности глобальной декарбонизации", - считает он.

По его мнению, в течение следующих двух лет потребуются олимпийские усилия, чтобы достичь целей, установленных ООН по климату к 2030 году и к 2050 году.

"Правительства стран мира в свое время осознанно присоединились к Парижскому соглашению о климате. Думаю, что прагматично и достижимо к 2030 году достичь сокращения выбросов парниковых газов на 43 процента, и это упоминалось на СОР28.

Я вижу глобальную энергетическую систему с нулевым выбросами парниковых газов. ООН 25 лет пытается изменить подход к вопросу охране окружающей среды за счет необходимых мер в промышленном секторе, в сельском хозяйстве. Ведь от этого зависит здоровье всех людей на Земле", - сказал исполнительный секретарь РКИК ООН.

Он добавил, что в настоящее время декарбонизация является важной частью трансформации экономик мира.

"ООН в 2025 году представит большое исследование о достижениях выполнения Парижского соглашения о климате, и нам важно активизировать усилия", - добавил Стил.

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